Психолог перечислила признаки зависимости от смартфона

Зависимость от смартфонов и тревога при отсутствии доступа к гаджетам становятся все более распространенным явлением, рассказала психолог Мария Галкина.

«Каждая проверка ленты, лайк или сообщение — это микровыигрыш, вызывающий выброс дофамина, нейромедиатора предвкушения и вознаграждения. Мозг быстро запоминает эту связь: стало скучно или тревожно — взял телефон и получил облегчение. Так формируется устойчивая привычка», — пояснила Галкина в интервью «Известиям».

Она отметила, что социальные сети дополнительно усиливают эффект за счет так называемого страха упущенных возможностей. Пользователи видят отобранные «лучшие моменты» чужой жизни и начинают сравнивать их со своей реальностью, что способно провоцировать беспокойство и ощущение неполноценности.

Тревожными сигналами могут служить постоянная проверка уведомлений, невозможность спокойно поесть или посмотреть фильм без телефона, предпочтение виртуального общения живому, а также страх и паника при разряженной батарее, отметила психолог.

Со временем, по ее словам, человеку становится сложнее сосредотачиваться без экрана, а попытки сократить использование гаджетов вызывают внутренний дискомфорт. Появляются проблемы со сном, концентрацией внимания, головные боли и ощущение хронической усталости.

Галкина подчеркнула, что даже кратковременный отказ от гаджетов способен принести заметный эффект. «Цифровой детокс снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает качество сна, повышает способность к концентрации и усиливает глубину живого общения», — заключила она.