В какую сторону люди чаще подворачивают ногу

Люди чаще всего подворачивают ногу внутрь, а не наружу, рассказал заведующий кафедрой травматологии Пензенского государственного университет, доктор медицинских наук Станислав Сиваконь.

Именно инверсионные травмы голеностопного сустава — когда стопа уходит внутрь — встречаются наиболее часто и нередко происходят в быту. Причем, такие повреждения особенно характерны для молодых женщин, сказал ученый.

«Многократно это случается именно с женщинами — чаще всего на каблуках. В большинстве случаев неуклюжее движение заканчивается легким испугом или растяжением связок, поскольку наружные связки голеностопа более длинные и эластичные», — отметил Сиваконь.

По его словам, пик подобных травм приходится на зиму: гололед, ледяной дождь и скользкая обувь резко повышают риск падений. Гораздо более тяжелые последствия возникают при подворачивании стопы наружу (эверзии).

В этом случае нагрузка приходится на внутреннюю боковую связку, которая короткая и менее эластичная. Она может разорваться или «оторвать» внутреннюю лодыжку, часто с повреждением межберцового синдесмоза — связочного комплекса между большеберцовой и малоберцовой костями, пояснил врач.