НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вирус Нипах: чем опасен и как передается

Источник:
Sibnet.ru
356 0
Костюм биозащиты
Фото: © UK Department for International Development
Вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии. Выявлены пять случаев заражения, более ста человек отправлены на строгий карантин. Как передается вирус, чем он опасен и есть ли риски для россиян?

Нипах — это зоонозный вирус из семейства парамиксовирусов, который передается человеку от животных. В природе его носителями являются летучие мыши, а также свиньи. Также возможна передача через зараженную еду или от человека человеку при тесном контакте.

Что случилось в Индии

Вспышка вируса Нипах зафиксирована в штате Западная Бенгалия — на сегодня подтверждены пять случаев заражения среди медиков в районе Калькутты, один из которых завершился летальным исходом.

Все заболевшие работали в одной частной клинике возле Калькутты. Предположительно, источником инфекции стал один из пациентов, который умер до проведения анализов. Более ста человек, имевших контакты с заболевшими, помещены на карантин.

Чем опасен вирус Нипах

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как патоген высокого риска. Вирус считается смертельным, уровень летальности при заражении в среднем составляет 45-75% в зависимости от конкретного штамма.

Вирус Нипах под микроскопом
Вирус Нипах под микроскопом
Фото: © NIAID

Эффективного лекарства от вируса Нипах не существует, также отсутствуют схемы специфического лечения — при заболевании используется симптоматическая терапия. Выздоровление зависит только от иммунитета человека.

Какие симптомы

Возбудитель после заражения использует специфический человеческий рецептор, который широко распространен в тканях головного мозга и центральной нервной системы, что вызывает неврологические симптомы — нарушения сознания, судороги, кому и энцефалит.

Среди других симптомов — высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, рвота, мышечная боль. После выздоровления нередко остаются осложнения в виде неврологических симптомов.

Период до появления симптомов после заражения может варьироваться от нескольких дней до двух недель. В некоторых случаях бессимптомный период может длиться до 45 дней, что затрудняет постановку диагноза.

Когда обнаружили вирус Нипах

Впервые вирус Нипах выявили в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов, проживающих в окрестностях реки Нипах в Малайзии. С тех пор в странах Южной Азии было зафиксировано 12 вспышек болезни.

Крупнейшая вспышка по количеству заболевших произошла в 2001 году в индийском районе Силигури — тогда вирусом Нипах заразились 66 человек, 49 из них умерли. Летальность составила 74%.

Есть ли риски для россиян

Ситуация находится под контролем, Россия располагает необходимым запасом тест-систем для оперативного выявления вируса, сообщил Роспотребнадзор. Пока случаев заболевания вирусом Нипах россиян не фиксировалось.

Однако ведомство попросило туристов, путешествующих в Индию и Юго-Восточную Азию, соблюдать ряд рекомендаций. Им следует не контактировать с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой.

При этом реальная опасность завоза вируса сохраняется — между Россией и Калькуттой есть регулярное авиасообщение, за последние 12 месяцев город посетили более 40 тысяч российских граждан. Сейчас в Калькутте находится около 5 тысяч россиян. 

Еще по теме
Утвержден новый порядок оказания медпомощи беременным
Роспотребнадзор оценил риск вспышки неизлечимого вируса Нипах
Врач рассказала о способности ходьбы омолаживать мозг
Спорт оказался способен восстанавливать стареющие мышцы
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Аналитика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
17
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян
16
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»
13
Российская компания представила золотого робота класса «люкс»
12
Кремль назвал политику Трампа «нагибанием через колено»