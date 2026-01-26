Вирус Нипах: чем опасен и как передается

Вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии. Выявлены пять случаев заражения, более ста человек отправлены на строгий карантин. Как передается вирус, чем он опасен и есть ли риски для россиян?

Нипах — это зоонозный вирус из семейства парамиксовирусов, который передается человеку от животных. В природе его носителями являются летучие мыши, а также свиньи. Также возможна передача через зараженную еду или от человека человеку при тесном контакте.

Что случилось в Индии

Вспышка вируса Нипах зафиксирована в штате Западная Бенгалия — на сегодня подтверждены пять случаев заражения среди медиков в районе Калькутты, один из которых завершился летальным исходом.

Все заболевшие работали в одной частной клинике возле Калькутты. Предположительно, источником инфекции стал один из пациентов, который умер до проведения анализов. Более ста человек, имевших контакты с заболевшими, помещены на карантин.

Чем опасен вирус Нипах

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как патоген высокого риска. Вирус считается смертельным, уровень летальности при заражении в среднем составляет 45-75% в зависимости от конкретного штамма.

Вирус Нипах под микроскопом Фото: © NIAID

Эффективного лекарства от вируса Нипах не существует, также отсутствуют схемы специфического лечения — при заболевании используется симптоматическая терапия. Выздоровление зависит только от иммунитета человека.

Какие симптомы

Возбудитель после заражения использует специфический человеческий рецептор, который широко распространен в тканях головного мозга и центральной нервной системы, что вызывает неврологические симптомы — нарушения сознания, судороги, кому и энцефалит.

Среди других симптомов — высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, рвота, мышечная боль. После выздоровления нередко остаются осложнения в виде неврологических симптомов.

Период до появления симптомов после заражения может варьироваться от нескольких дней до двух недель. В некоторых случаях бессимптомный период может длиться до 45 дней, что затрудняет постановку диагноза.

Когда обнаружили вирус Нипах

Впервые вирус Нипах выявили в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов, проживающих в окрестностях реки Нипах в Малайзии. С тех пор в странах Южной Азии было зафиксировано 12 вспышек болезни.

Крупнейшая вспышка по количеству заболевших произошла в 2001 году в индийском районе Силигури — тогда вирусом Нипах заразились 66 человек, 49 из них умерли. Летальность составила 74%.

Есть ли риски для россиян

Ситуация находится под контролем, Россия располагает необходимым запасом тест-систем для оперативного выявления вируса, сообщил Роспотребнадзор. Пока случаев заболевания вирусом Нипах россиян не фиксировалось.

Однако ведомство попросило туристов, путешествующих в Индию и Юго-Восточную Азию, соблюдать ряд рекомендаций. Им следует не контактировать с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой.

При этом реальная опасность завоза вируса сохраняется — между Россией и Калькуттой есть регулярное авиасообщение, за последние 12 месяцев город посетили более 40 тысяч российских граждан. Сейчас в Калькутте находится около 5 тысяч россиян.