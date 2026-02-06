НАВЕРХ
Одному из подожженных школьницей учеников потребовалась пересадка кожи

Источник:
Sibnet.ru
Больница
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пересадка кожи потребуется одному из пострадавших от нападения одноклассницы в школе в Красноярске подростку, сообщил руководитель регионального ожогового центра Владимир Мацкевич.

«Который потяжелее. <...> Там нужна будет пересадка, возможно, не одна. Локализация, в основном, спина. И ожоги поразили на всю глубину кожные покровы. Клетки, которыми она (кожа) восстанавливается, они поражены, и придется пересаживать кожу», — цитирует Мацкевича ТАСС.

По словам врача, этот подросток находится в процессе вывода из ожогового шока, у него степень ожогов составляет 25%, двое других школьников, получивших ожоги до 15%, «практически выведены из ожогового шока».

Медик не стал прогнозировать сроки лечения детей, добавив, что они сейчас в стабильно тяжелом состоянии, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Четырнадцатилетняя ученица образовательного комплекса «Покровский» подожгла туалет и класс с учениками. После этого напала на учителя и школьников с молотком. Было госпитализировано пятеро детей: трое находятся в ожоговом центре, двое были доставлены в больницу №20, позднее одна из пострадавших отказалась от госпитализации.

Возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ (покушение на убийство), статье 293 УК РФ (халатность) в отношении системы органов профилактики и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений. Напавшая школьница задержана.

ЧП #Происшествия #Красноярск
