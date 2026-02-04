Путин поэтически описал отношения России и Китая

Для отношений России и Китая «любое время года — это весна», заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференция с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры лидеров России и Китая прошли в день Личунь — по китайскому народному календарю это начало весны. Путин поздравил председателя КНР и народ Китая с этим праздником.

Президент России также назвал «образцовым» всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с китайской стороной и отметил, что «российско-китайских тандем» остается «важным стабилизирующим фактором» в мире.

Председатель КНР в ответ отметил динамичное развитие торговых и культурно-гуманитарных связей Китая и России и заявил о необходимости «воспользоваться исторической возможностью» для их дальнейшего укрепления.