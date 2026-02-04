Восьмиклассница напала на учеников в красноярской школе, она бросила в них горящую тряпку и била молотком, сообщило ГУ МВД России по региону в среду.

По данным ведомства, школьница «бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток».

Пятеро детей и учитель пострадали: две девочки и мальчик получили ожоги, две девочки и учитель получили удары молотком, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным телеграм-каналов, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии — у него 40% ожогов тела, двоих доставили в больницу с ожогами 15%.

Как пишет Baza, восьмиклассница предупреждала о готовящемся нападении на учебное заведение в школьном чате. Там же она проводила опрос — на кого из учителей напасть. Однако никто в школе не придал значения ее сообщениям.

Подозреваемая в поджоге при задержании ранила себя. Девочку доставили на допрос.