Новак дал прогноз по уровню инфляции в 2026 году

Источник:
«Интерфакс»
Вице-премьер России Александр Новак
Вице-премьер России Александр Новак
Фото: © пресс-служба Кремля

Инфляция в России в 2026 году ожидается на уровне 4,0-4,5%, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления в Совете Федерации.

«Инфляция в 2026 году будет на уровне таргета — 4,0-4,5%», — приводит «Интерфакс» слова Новака.

Заложенный в бюджет прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2026 год равен 4,0%. Банк России ожидает инфляцию в 2026 году в интервале 4,0-5,0%.

«Что касается 2026 года — мы ожидаем, что валовый внутренний продукт сохранится. Рост его — на уровне от 1% до 1,3% за счет, в первую очередь, внутренних драйверов», — отметил вице-премьер.


