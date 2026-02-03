НАВЕРХ
Найдено тело похищенного в Петербурге девятилетнего мальчика

Sibnet.ru
Полиция
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тело пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика найдено в одном из водоемов Ломоносовского района Ленинградской области, сообщил Следственный комитет России.

Ребенок пропал в пятницу, 30 января. Как было установлено, мальчик сел к неизвестному в автомобиль, после чего больше на связь не выходил.

Подозреваемого в похищении задержали в понедельник, 2 февраля в Псковской области. Он признался в убийстве. «Мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где скрыл тело мальчика», — говорится в сообщении СК РФ.

«В настоящее время тело 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе», — рассказали в Следственном комитете.

В ближайшее время специалисты проведут осмотр места происшествия, а также назначат необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую, уточнили в СК РФ.

