Переговоры России и Украины в Абу‑Даби перенесли

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби не в начале недели, а в ее середине — 4 и 5 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США. <…> Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней», — рассказали источники.

Накануне во Флориде спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией во Флориде и заявил, что обсудил с ней украинское урегулирование.

США связали гарантии безопасности Украине с отказом от Донбасса

Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс сейчас находится «на сложной стадии». Он потребовал встречи с российским лидером Владимиром Путиным для решения территориального вопроса.

Кремль заявил, что президент России готов принять Зеленского в Москве. Глава Украины ехать туда отказался.