США связали гарантии безопасности Украине с отказом от Донбасса

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву, что американские гарантии безопасности будут даны Украине только после согласия на передачу Донбасса России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом в Давосе заявил, что Киев не будет выводить свои войска с территории Донбасса. А передача этих территорий является базовым требованием Москвы на переговорах.

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева, рассказали FT источники.

По их словам, Вашингтон также намекнул, что передаст Украине больше вооружений для помощи ее армии в мирное время, если она согласится вывести свои силы из территорий, которые контролирует.

В прошедшие выходные в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по параметрам будущего мирного соглашения. Прогресса по территориальному вопросу участники не зафиксировали, но сочли встречу полезной и договорились продолжить контакты.