НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США связали гарантии безопасности Украине с отказом от Донбасса

Источник:
Financial Times
510 0
Белый дом
Фото: The White House from Washington, DC

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву, что американские гарантии безопасности будут даны Украине только после согласия на передачу Донбасса России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом в Давосе заявил, что Киев не будет выводить свои войска с территории Донбасса. А передача этих территорий является базовым требованием Москвы на переговорах.

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева, рассказали FT источники.

По их словам, Вашингтон также намекнул, что передаст Украине больше вооружений для помощи ее армии в мирное время, если она согласится вывести свои силы из территорий, которые контролирует.

В прошедшие выходные в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по параметрам будущего мирного соглашения. Прогресса по территориальному вопросу участники не зафиксировали, но сочли встречу полезной и договорились продолжить контакты.

Еще по теме
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
Telegraph посоветовала британцам спасаться самогоном
Кремль оценил итоги переговоров с Украиной в Абу‑Даби
Ким Чен Ын руководил созданием скульптур освободителей Курской области
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...

Albor

к сожалению дети донбасса и правда сидели в подвалах. Как и жалко детей 404 государства, которые сейчас...

Voland2

На а мы ещё раз на СВО скинемся...