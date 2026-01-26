НАВЕРХ
Зеленский отказался уступать территории

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина не изменила позицию по территориальному вопросу и «ни при каких обстоятельствах» не откажется от земель, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам визита в Литву.

«Наша позиция по нашей территории и территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторяться не будет», — цитирует Зеленского «Страна».

Глава государства отметил, что украинская и российская позиции относительно территорий принципиально разные. США, в свою очередь, пытаются найти возможные компромиссные решения, к которым должны быть готовы все стороны.

Зеленский добавил, что к моменту начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби «проблемных вопросов было очень много, а теперь их стало меньше». Также он вновь заявил, что проект двустороннего договора о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном готов.

По словам Зеленского, документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100%, Киев ждет от США сигнала о дате и месте подписания. После этого документ пройдет ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте.

Переговоры делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона прошли23-24 января в Абу-Даби. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос.

