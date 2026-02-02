Медведев заявил о высочайшем риске начала мировой войны

Напряженная обстановка в мире может привести к тому, что в какой-то момент все пойдет по неконтролируемому сценарию, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы возобновили контакты с Соединенными Штатами, что не может не радовать, потому что контакты всегда лучше, чем их отсутствие. И консультируемся по целому ряду вопросов, включая вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта. Но в целом ситуация очень опасная», — сказал Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo

Он отметил, что «глобальный конфликт, к сожалению, не исключен». «Я считаю, что опасность очень велика, и она не снижается»,— подчеркнул он. И страшней всего, по его словам, «что снижается болевой порог».

В период холодной войны разговоры о возможности ядерного конфликта «производили шок», и это была максима, которой придерживались все политики, но в современном мире отношение к этой теме изменилось, пояснил Медведев.

«Все это может привести к тому, что в какой-то момент все пойдет по неконтролируемому сценарию. Одно будет цепляться за другое. Один удар — ответ. Другой удар — ответ. А потом уже все это получит такое продолжение, когда ответ будет носить глобальный и абсолютно разрушительный для всех характер», — предупредил зампред Совбеза России.