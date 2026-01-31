Названа самая вкусная национальная кухня

Греция признана страной с лучшей национальной кухней по версии портал World Population Review.

Всего в рейтинге присутствуют 99 стран, список составлялся с учетом национальной еды на основе примерно 400 тысяч отзывов, сделанных в 2025 году. Каждая страна получила оценку по шкале от нуля до пяти баллов.

Греческая кухня получила в рейтинге 4,6 балла. Отмечается, что национальные блюда этой страны просты в приготовлении, также в них значительное количество свежих продуктов. В первую тройку также вошли Италия и Мексика.

Также в топ-10 — Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Россия в рейтинге заняла 34-е место. Выше российской из стран бывшего СССР только грузинская кухня — на 30-й строчке. Украинская кухня расположилась на 43-м месте, белорусская — на 75-м.

Самые невкусные блюда, согласно рейтингу, готовят в Никарагуа, Лаосе и Боливии. Они заняли последние три строчки в списке и получили менее четырех баллов.