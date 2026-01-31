Опубликован проект новой Конституции Казахстана

Проект новой Конституции Республики Казахстан опубликован на сайте Конституционного суда республики. Он был подготовлен по итогам предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, а также публичных обсуждений.

Реформа стартовала после предложения президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным.

Для изменений 21 января 2026 года была создана Конституционная комиссия из 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы. В ходе работы были рассмотрены изменения, затрагивающие 77 статей.

В новой Конституции закрепляется четкое разграничение религии и государства, а также утверждается светский характер системы образования и воспитания. Права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета.

Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. В числе центральных идей новой Конституции также образование и наука, культура, инновации, а также защита цифровых прав граждан.

Однопалатный парламент будет представлять собой курултай из 145 депутатов, избираемых на пятилетний срок, планируется введение института вице-президента. Глава государства получит право добровольно уйти в отставку.

Окончательное решение о содержании Конституции планируется принять на референдуме. Преобразования являются частью курса на строительство «справедливого Казахстана», провозглашенного Токаевым после январских протестов 2022 года.