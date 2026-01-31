НАВЕРХ
Опубликован проект новой Конституции Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
262 1
Парламент Казахстана
Фото: © пресс-служба президента Казахстана

Проект новой Конституции Республики Казахстан опубликован на сайте Конституционного суда республики. Он был подготовлен по итогам предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, а также публичных обсуждений.

Реформа стартовала после предложения президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным.

Для изменений 21 января 2026 года была создана Конституционная комиссия из 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы. В ходе работы были рассмотрены изменения, затрагивающие 77 статей.

В новой Конституции закрепляется четкое разграничение религии и государства, а также утверждается светский характер системы образования и воспитания. Права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета.

Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. В числе центральных идей новой Конституции также образование и наука, культура, инновации, а также защита цифровых прав граждан.

Однопалатный парламент будет представлять собой курултай из 145 депутатов, избираемых на пятилетний срок, планируется введение института вице-президента. Глава государства получит право добровольно уйти в отставку.

Окончательное решение о содержании Конституции планируется принять на референдуме. Преобразования являются частью курса на строительство «справедливого Казахстана», провозглашенного Токаевым после январских протестов 2022 года.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....