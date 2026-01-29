НАВЕРХ
Глава профсоюза полиции назвал причины массового увольнения из МВД

Сотрудники полиции массово увольняются из-за низкой зарплаты и унижений со стороны начальников, заявил глава профсоюза ведомства Михаил Пашкин.

«Если начальник орет, унижает сотрудников, люди просто уходят. Если бы все начальники были людьми с большой буквы, дефицит был бы не 40%, а 20%», — сказал Пашкин в разговоре с НСН.

По словам Пашкина, «нормальные начальники» могут удержать кадровый состав даже при низкой зарплате, однако «система выгоняет» таких руководителей, так как они не выполняют плановые показатели.

Главная причина оттока людей из полиции — низкая зарплата. По данным Пашкина, максимальный средний уровень этого показателя достигает лишь 60 тысяч рублей.

«Дефицит кадров доходит до 40%. Года три назад было 30%, через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать», — спрогнозировал глава профсоюза.

Замглавы МВД Игорь Зубов на пленарном заседании Госдумы 27 января заявил, что в некоторых подразделениях полиции нехватка личного состава достигает 40%. Он пообещал повышение зарплаты.

