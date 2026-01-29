НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков рассказал, есть ли в резиденции Путина фото с Трампом

Источник:
Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин перед инаугурацией в 2024 году
Фото: © пресс-служба президента РФ

Совместной фотографии с президентом США Дональном Трампом в резиденциях президента России Владимира Путина нет, это другая традиция, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков.

Трамп поместил фото, на котором он и Путин стоят на фоне самолета в вестибюле между западным крылом Белого дома и резиденцией президента США. Снимок сделан во время саммита на Аляске.

«У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях. В основном — картины», — ответил Песков на вопрос «Подъема», нет ли подобного снимка в кабинетах президента России.

Фото с саммита в Анкоридже Трампу прислал Путин. Президент США демонстрировал снимок в Овальном кабинете 22 августа.

Политика #Мир
