Совместной фотографии с президентом США Дональном Трампом в резиденциях президента России Владимира Путина нет, это другая традиция, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков.

Трамп поместил фото, на котором он и Путин стоят на фоне самолета в вестибюле между западным крылом Белого дома и резиденцией президента США. Снимок сделан во время саммита на Аляске.

«У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях. В основном — картины», — ответил Песков на вопрос «Подъема», нет ли подобного снимка в кабинетах президента России.

Фото с саммита в Анкоридже Трампу прислал Путин. Президент США демонстрировал снимок в Овальном кабинете 22 августа.