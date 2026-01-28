Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию с российским президентом Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске, сообщила PBS Элизабет Лэндерс.

«То, чего я раньше не видела: фотография в рамке с президентами Трампом и Путиным на их летнем саммите на Аляске», — написала Лэндерс в X.

Трамп выбрал фотографию, на котором он и Путин стоят в костюмах на фоне самолета. Этот снимок был сделан на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа 2025 года.

Фото: © @ElizLanders

Президент США разместил именно ту фотографию, которую, по словам Трампа, Путин прислал ему после переговоров. Под фото повешено еще одно — главы Белого дома с внучкой.

После саммита обе стороны назвали переговоры «конструктивными», хотя Трамп признавался, что договоренности по Украине не были достигнуты.