Россияне кинулись скупать осиновые колья

Спрос на осиновые колья в России за 2025 год вырос в четыре раза, средний чек покупки — 333 рубля, следует из анализа IT-компании «АТОЛ Онлайн», которая специализируется на оборудовании и ПО для автоматизации торговли.

Исследование было проведено на основе обезличенных данных продаж. По данным компании, спрос на магические атрибуты за год в целом вырос на 50%. Доля продаж оберегов в исследуемой выборке составила 36%, при этом спрос на них увеличился в 2,2 раза.

Покупки рун выросли на 54%. Россияне также стали значительно чаще приобретать стеклянные шары (на 101%). Увеличился спрос на куклы вуду — на 63%, маятники для биолокации (34%), черные свечи (8%).

Осиновые колья в народной традиции считаются мощным оберегом — на маркетплейсах их можно выбрать для дома и семейного благополучия, на деньги и удачу, для здоровья, против завистников, ссор и сглаза.

Аналитики полагают, что наблюдаемый всплеск интереса россиян к эзотерике фиксируется на фоне политической и экономической нестабильности.