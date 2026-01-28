Богомолов ответил критикам своего назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер Константин Богомолов назвал «абсурдом» рассуждения о том, что он не может возглавить Школу-студию МХАТ. Так он ответил на критику назначения его и.о. ректора.

Выпускники Школы-студии МХАТ, в том числе Юлия Меньшова, Марк Богатырев, Антон Шагин, опубликовали письмо к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить назначение Богомолова на должность и. о. ректора. По их словам, преемником может стать тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы.

«Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. <…> Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», — сказал Богомолов в интервью «Известиям».

По его словам он уже встретился с частью коллектива и не почувствовал «ни капли негатива», «каких-то серьезных внутренних конфликтов или напряжений». Режиссер напомнил, что 10 лет он отдал Московскому художественному театру (МХТ) имени Чехова, в котором до сих пор идут его спектакли.

Богомолов стал и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти ее прежнего главы Игоря Золотовицкого. Министр культуры, комментируя выбор на эту должность, заявила, что творчество режиссера «занимает особое место в современном культурном пространстве России».