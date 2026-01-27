НАВЕРХ
Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Константина Богомолова

Sibnet.ru
Режиссер Константин Богомолов
Фото: © @konbog75

Выпускники Школы-студии МХАТ в открытом письме призвали министра культуры России Ольгу Любимову отменить назначение режиссера Константина Богомолова главой Школы-студии.

Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января, после ее смерти предыдущего ректора, Игоря Золотовицкого.

По мнению авторов письма, его назначение «нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории», в том числе выборы главы были открытыми.

«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ»,— отмечается в письме.

Авторы письма подчеркнули, что предыдущие ректоры Школы-студии были ее выпускниками. Богомолов окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС.

Копию письма опубликовали в соцсетях актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев, Варвара Шмыкова, Антон Шагин.

Богомолов — режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России, худрук Театра на Бронной и Театра-Сцены «Мельников» Романа Виктюка. Снял сериалы «Содержанки», «Хороший человек», «Кеша должен умереть». Муж журналистки и телеведущей Ксении Собчак с 2019 года.

