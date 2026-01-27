НАВЕРХ
Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи»

Часы Судного дня
Фото: © NASA

Стрелка часов Судного дня остановилась в 85 секундах от «ядерной полуночи», символизирующей гибель человечества, говорится в сообщении организации Bulletin of Atomic Scientists.

Показатель прошлого года — 89 секунд до катастрофы. Таким образом, ученые передвинули стрелку на четыре секунды вперед. До этого на протяжении двух лет часы показывали 90 секунд до Судного дня.

Символические стрелки Doomsday Clock впервые появились в 1947 году на обложке журнала Чикагского университета. С тех пор ученые ежегодно в январе выставляют время на часах Судного дня, учитывая риски, связанные с политической напряженностью, технологиями, эпидемиями.

Дальше всего от «ядерной полуночи» стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23.43.

С 1991 года стрелки часов Судного дня снова стали постепенно приближаться к полуночи. Текущие 85 секунд до глобальной катастрофы — самое близкое в истории значение.

