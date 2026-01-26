НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Автодор» опроверг индексацию тарифов на платных дорогах

Источник:
Sibnet.ru
79 0
Платные автодороги
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

«Автодор» пока не индексировал тарифы на платные дороги, сообщила пресс-служба госкомпании.

Заявление опубликовали в ответ на распространяемую в соцсетях информацию о планах компании проиндексировать тарифы на своей сети в 2026 году. При этом ранее глава компании Вячеслав Петушенко допустил возможность повышения тарифов на проезд по платным трассам.

Петушенко связал это с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог. По его информации, в прошлом году сборы за проезд по платным трассам достигли 140 миллиардов рублей.

Сейчас в России 14 платных дорог. Суммарно в прошлом году «Автодор» зафиксировал 397 миллионов проездов по всей своей платной сети. Почти половина всех проездов пришлась на М4 «Дон» от Москвы до Новороссийска.

Еще по теме
Зеленые и бирюзовые номера авто предложили ввести в России
УАЗ захотел собирать машины в Пакистане
Наказание за слепящие фары захотели ужесточить
Оформление пьяных водителей собрались упростить
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Antares

Хм..., странно... А зачем тогда нам такие депутаты? Получается они низачто деньги получают? Причём не...

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Twilight88

Вот это да, при том что робот китайский полностью, аля начинка всего-то, целый ВНЕШНИЙ вид сделали уникальным...

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...