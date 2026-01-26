«Автодор» опроверг индексацию тарифов на платных дорогах

«Автодор» пока не индексировал тарифы на платные дороги, сообщила пресс-служба госкомпании.

Заявление опубликовали в ответ на распространяемую в соцсетях информацию о планах компании проиндексировать тарифы на своей сети в 2026 году. При этом ранее глава компании Вячеслав Петушенко допустил возможность повышения тарифов на проезд по платным трассам.

Петушенко связал это с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог. По его информации, в прошлом году сборы за проезд по платным трассам достигли 140 миллиардов рублей.

Сейчас в России 14 платных дорог. Суммарно в прошлом году «Автодор» зафиксировал 397 миллионов проездов по всей своей платной сети. Почти половина всех проездов пришлась на М4 «Дон» от Москвы до Новороссийска.