Двойной взрыв произошел на Солнце. ВИДЕО

Мощный двойной взрыв произошел в ночь на 24 января на обратной стороне Солнца, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло. Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео создается оптическая иллюзия поражения «солнечным ударом» Венеры и Меркурия, которые визуально находятся слева от Солнца. На самом деле планеты находятся в безопасном удалении, облака плазмы их не заденут.

Отмечается, что если гипотетические центры активности, которые произвели взрывы, будут функционировать еще минимум пять дней, то их можно будет увидеть с Земли, так как Солнце к этому времени повернется.