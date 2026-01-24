НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Двойной взрыв произошел на Солнце. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
172 0

Мощный двойной взрыв произошел в ночь на 24 января на обратной стороне Солнца, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло. Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео создается оптическая иллюзия поражения «солнечным ударом» Венеры и Меркурия, которые визуально находятся слева от Солнца. На самом деле планеты находятся в безопасном удалении, облака плазмы их не заденут.

Отмечается, что если гипотетические центры активности, которые произвели взрывы, будут функционировать еще минимум пять дней, то их можно будет увидеть с Земли, так как Солнце к этому времени повернется.

Тема: Человек и космос
Зафиксированы галактики с несовместимыми характеристиками
Советские космонавты курили на орбите
Рекордный радиационный шторм ударил по Земле
Древняя черная дыра внезапно «пробудилась». ФОТО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Наказание за слепящие фары захотели ужесточить
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна