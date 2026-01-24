Москва и Киев обсудят основу для мирного соглашения

Переговорные делегации в ОАЭ проработают и обсудят сразу несколько документов, которые могут стать основой для будущего мирного соглашения. В частности, обсуждаются территории, а также гарантии безопасности для Украины и России.

Один из обсуждаемых документов предусматривает вывод украинских войск из Донбасса в обмен на 800 миллиардов долларов, которые Запад предоставит Киеву в течение десяти лет на восстановление страны, пишет итальянская Corriere della Sera.

Перед стартом трехсторонних переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».

Переговоры в Абу-Даби стали первыми прямыми в трехстороннем формате с участием не только Украины и России, но и Соединенных Штатов. Они стартовали 23 января, завершились глубокой ночью, после чего продолжились 24 января.