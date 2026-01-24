НАВЕРХ
Евросоюз оказался зависим от российского урана

Источник:
РИА Новости
Обогащенный уран
Фото: © U.S. Department of Energy

Евросоюз за 11 месяцев 2025 года нарастил закупки российского обогащенного урана сразу на четверть в годовом выражении — до 180,9 миллиона евро, следует из статистики ЕС.

Россия в результате стала пятым экспортером этого элемента на европейский рынок, обогнав Канаду, пишет РИА Новости. Доля российского урана увеличилась за 11 месяцев на два процентных пункта в годовом выражении — до 7,5% всех поставок в ЕС.

До введения антироссийских санкций Россия была самым крупным поставщиком урана в Евросоюз. Так, в январе-ноябре 2021 года страна обеспечила 36% всех поставок обогащенного урана на европейский рынок.

Еврокомиссия в октябре минувшего года сообщала о планах запретить импорт российского урана в страны ЕС. Сейчас крупнейшим поставщиком такого топлива для Евросоюза является Великобритания.

