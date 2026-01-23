НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыта главная тема переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Источник:
Axios
362 0
Абу-Даби
Фото: © Pxhere.com

Вопрос контроля над территориями на востоке Украины станет главной темой на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Основной вопрос… будет касаться территориального контроля на востоке Украины», — сказал собеседник издания. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта не стоит.

Переговоры представителей России, Украины и США начнутся в Абу-Даби вечером 23 января. Они будут продолжаться в течение двух дней — 23 и 24 января.

Ранее из Москвы в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах вылетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Позднее к ним присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Ушаков описал переговоры Путина и США как «предельно откровенные»

Российскую переговорную группу возглавит начальник Главного управления (военная разведка) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Российская делегация уже вылетела в ОАЭ, сообщил Ушаков.

Украина отправила на встречу секретаря Совета нацбезопасности Рустема Умерова, главу офиса президента Кирилла Буданова и начальника Генерального штаба Украины Андрея Гнатова.

Еще по теме
Захарову рассмешили слова главы МИД Норвегии о викингах на Украине
Трамп предсказал потерю Украиной еще больших территорий
Ушаков описал переговоры Путина и США как «предельно откровенные»
Эстония ужесточит условия работы российских дипломатов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыта главная тема переговоров России, Украины и США в Абу-Даби
Трамп предсказал потерю Украиной еще больших территорий
Похищенный в Красноярске подросток был в квартире с девушкой
УАЗ захотел собирать машины в Пакистане
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

user_170529

Это всего лишь говорит о росте цен!!