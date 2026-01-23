Раскрыта главная тема переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Вопрос контроля над территориями на востоке Украины станет главной темой на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Основной вопрос… будет касаться территориального контроля на востоке Украины», — сказал собеседник издания. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта не стоит.

Переговоры представителей России, Украины и США начнутся в Абу-Даби вечером 23 января. Они будут продолжаться в течение двух дней — 23 и 24 января.

Ранее из Москвы в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах вылетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Позднее к ним присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Ушаков описал переговоры Путина и США как «предельно откровенные»

Российскую переговорную группу возглавит начальник Главного управления (военная разведка) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Российская делегация уже вылетела в ОАЭ, сообщил Ушаков.

Украина отправила на встречу секретаря Совета нацбезопасности Рустема Умерова, главу офиса президента Кирилла Буданова и начальника Генерального штаба Украины Андрея Гнатова.