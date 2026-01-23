Ушаков описал переговоры Путина и США как «предельно откровенные»

Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США были конструктивными и во всех смыслах полезными для обеих сторон, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом. Последний участник — старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье, участвовал впервые.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными», — приводит комментарий Ушакова пресс-служба Кремля.

По итогам встречи стороны констатировали, что без разрешения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно, подчеркнул Ушаков.

«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — сказал он.

Также на переговорах в Кремле «в концептуальном плане» обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений России и США.