Россия установила исторический максимум энергопотребления

Единая энергосистема России 22 января зафиксировала исторический максимум потребления электрической энергии на фоне морозов, сообщила пресс-служба структуры.

«Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Причиной рекордного показателя специалисты назвали устойчивые морозы, накрывшие территорию России. 22 января Гидрометцентр России предупредил о похолодании в центральной части страны, вызванном наступлением сибирского антициклона.

Согласно прогнозам, среднесуточная температура в Европейской России в конце недели будет ниже климатической нормы на 12–13 градусов. В частности, аномальные морозы ожидаются в Подмосковье — там температура может упасть до минус 29 градусов.