Трамп в Давосе утвердит состав «Совета мира»

Президент СШС Дональд Трамп собирается подписать соглашения по «Совету мира» в четверг, 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Ранее президент США объявил о создании «Совета мира», который займется урегулированием конфликта в Газе и других кризисных ситуаций в мире. Приглашение войти в состав совета получили главы около 60 стран.

Американский лидер настаивает на том, чтобы приглашенные страны подписали документ 22 января для официального запуска инициативы, рассказали источники. Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем органа и будет лично принимать решения о приглашении новых членов.

Но многие приглашенные задумались, стоит ли соглашаться на это. Текст устава указывает на более широкие и глобальные амбиции инициативы, которая может стать альтернативой ООН.

Пока неизвестен точный список приглашенных в «Совет мира». Подтвердилось, что Трамп пригласил туда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Минске заявили, что готовы участвовать в деятельности совета. В Кремле сообщили, что «изучают все детали этого предложения».