Трамп не смог вылететь в Давос

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Самолет президента США Дональда Трампа, вылетевший в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся из-за проблем с электроникой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться на авиабазу Эндрюс после обнаружения незначительной технической неполадки с электроникой. Борт главы государства успешно приземлился.

Трамп сядет в другой самолет и полетит в Давос, уточнила Левитт.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса. Россия официально на форум не приглашена.

Президент США должен выступить с речью сегодня. Перед отлетом Трамп предупредил, что ждет от участников форума не диалога, а принятия новых правил игры, устанавливать которые будут США.

