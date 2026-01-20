НАВЕРХ
Раскрыт научный способ уснуть за пять минут

Источник:
Sibnet.ru
Девушка спит
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Научный способ, основанный на человеческой физиологии, может помочь снова заснуть за несколько минут, если человек проснулся посреди ночи, рассказал американский нейробиолог Эндрю Хуберман в своем подкасте Huberman Lab.

Проблема ночных пробуждений часто усугубляется тревогой, пояснил ученый. Проснувшись, человек начинает считать оставшиеся часы сна, из-за чего уровень стресса растет и уснуть становится еще сложнее.

Чтобы быстро уснуть после ночного пробуждения, необходимо сосредоточиться на дыхании и движении глаз. Исследователь рекомендует не открывать глаза, делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону под закрытыми веками.

Такой способ помогает снизить возбуждение нервной системы, а также успокаивает человека, который быстро переходит в состояние покоя. Хуберман отметил, что связь между дыханием, движением глаз и уровнем стресса хорошо изучена и подтверждена научными исследованиями.

