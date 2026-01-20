Половина банков снизила ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки начали массово снижать ставки по вкладам в середине января. Максимальная доходность по депозитам теперь составляет 15,5% годовых, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».

Всего за неделю, с 12 по 16 января, ставки по вкладам снизили девять банков из топ-20, пять из которых входят в 10 крупнейших по депозитному портфелю, рассказали «РГ» в пресс-службе. На сроках от трех до 12 месяцев ставки упали на 0,17-0,27%, по вкладам от 1,5 до трех лет — на 0,08-0,13% годовых.

Россельхозбанк опустил ставки на 0,5-1,5%. Максимальная доходность теперь составляет 15,5% годовых при размещении денег на три месяца. МКБ опустил ставки по своему флагманскому вкладу на 0,2-0,7% в зависимости от срока. Максимальная ставка там теперь упала до 16% годовых, которая действует также на три месяца. Газпромбанк изменил условия на 0,3-0,5%.

Кроме того, о снижении доходности объявили в Совкомбанке, ВТБ и банке «ДОМ.РФ». «Сбер» и «Альфа-Банк» также меняли условия, но в первых числах января. Причем изменения касались не только классических вкладов, но и накопительных счетов.

Чистая прибыль российских банков выросла на треть

Снижение ставок по вкладам связано с завершением новогодних промоакций банков, а также формированием ожиданий по снижению ключевой ставки в 2026 году, объяснил аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич.

С кредитами обратная ситуация - банки обычно не торопятся заранее улучшать кредитные ставки на ожиданиях и действуют только по факту снижения ключевой ставки, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.