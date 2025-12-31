Чистая прибыль российских банков выросла на треть

Чистая прибыль российских коммерческих банков в ноябре 2025 года увеличилась до 394 миллиардов рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

«Чистая прибыль сектора выросла на 27%, до 394 миллиардов рублей (310 миллиардов рублей в октябре)», — сказано в материалах ЦБ.

Рост чистой прибыли регулятор объяснил тем, что неосновные доходы увеличились на 89 миллиардов рублей за счет положительной переоценки ценных бумаг банками. Кроме того, на 75 миллиардов рублей (-86%) сократились налоги.

Также отмечается, что с начала текущего года банки заработали 3,4 триллиона рублей. Это оказалось немного ниже прибыли за тот же период в 2024 году, когда данный показатель равнялся 3,6 триллиона рублей.