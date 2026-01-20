Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра

Лидер КНДР Ким Чен Ын жестко раскритиковал и уволил вице-премьера Ян Сын Хо во время церемонии ввода в эксплуатацию объекта первой очереди реконструкции и модернизации на Рёнсонском машиностроительном объединении.

Нынешнее руководство не готово к технической реконструкции страны и больше не будут полагаться на тех, кто «привык к пораженчеству, безответственности и пассивности», цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

По его словам, из-за «безответственности и приспособленчества» некоторых руководителей процесс модернизации столкнулся с излишним хаосом, что привело к трудностям и экономическому ущербу.

Лидер КНДР на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо. Глава государства подчеркнул, что будущее Родины требует «сильных первопроходцев и настоящих борцов, способных строить модернизированную и передовую экономику, надежно гарантирующую процветание государства».

Ян Сын Хо занимал должность вице-премьера — министра тяжелой промышленности в правительстве Северной Кореи. Он курировал машиностроительную отрасль.