Мошенники стали использовать ИИ для фишинговых атак

Мошенники используют технологии искусственного интеллекта для масштабирования фишинговых атак сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Помимо генерации дипфейков технологии искусственного интеллекта применяются для масштабирования фишинговых атак путем создания поддельных электронных писем», — сказала Волк ТАСС.

Она отметила, что масштабные фишинговые атаки осуществляются через созданные ИИ уведомления и веб-страницы, стилизованные под официальные источники.

Эксперту уже давно предупреждают о росте подобных угроз. По их оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.