НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали использовать ИИ для фишинговых атак

Источник:
Sibnet.ru
364 1

Мошенники используют технологии искусственного интеллекта для масштабирования фишинговых атак сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Помимо генерации дипфейков технологии искусственного интеллекта применяются для масштабирования фишинговых атак путем создания поддельных электронных писем», — сказала Волк ТАСС.

Она отметила, что масштабные фишинговые атаки осуществляются через созданные ИИ уведомления и веб-страницы, стилизованные под официальные источники.

Эксперту уже давно предупреждают о росте подобных угроз. По их оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.

Еще по теме
Защита «ангарского маньяка» захотела отменить один из приговоров
Депутат рассказал о крадущих данные через игры на Apple мошенниках
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Мишустин потребовал ужесточить борьбу с дропперами
смотреть все
ЧП #Криминал #Интернет
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Состоялся релиз «убийцы» Minecraft
Обсуждение (1)
Картина дня
ЕС пригрозил Трампу санкциями за Гренландию
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Россия и Китай опередили мир в «атомном ренессансе»
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Думаю специально для Адика нужно придумать медаль медалей, что бы их все не носить. Например медаль за...

7fond

Парализованная была вроде, сейчас стоит на ногах.

cre

А смысл?Норвежский Нобелевский институт напомнил, что официально предоставить или передать премию кому-либо...

mosquito__2010

чё думали в сказку попали нато вилы