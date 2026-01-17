Трамп ввел пошлины против европейских стран из‑за Гренландии

США 1 февраля 2026 года вводят новую пошлину в 10% для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Пошлина будет начисляться на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. По словам Трампа, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

Тариф с 1 июня возрастет до 25%, уточнил Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты «много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны».

«Теперь настало время Дании отплатить тем же — на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для защиты», — подчеркнул он.

Трамп заверил, что Вашингтон готов немедленно приступить к переговорам о приобретении острова и подчеркнул, что на карту поставлена национальная безопасность не только США, но и всего мира.