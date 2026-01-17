НАВЕРХ
Обновлен норматив по времени прибытия скорой помощи

Источник:
Sibnet.ru
326 1
Скорая помощь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи сохранила действующий норматив времени прибытия бригад скорой помощи к пациенту, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова», — говорится в документе.

При этом в территориальных программах государственных гарантий время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей.

Правительство утвердило новую программу госгарантий бесплатной медпомощи в конце 2025 года. Она расширяет параметры оказания медицинской помощи для отдельных категорий граждан. В частности, беременные женщины смогут проходить дополнительную диагностику.

Жизнь #Здоровье
Обсуждение (1)
