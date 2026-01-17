НАВЕРХ
Власти призвали жителей Киева покинуть город

Reuters
Киев
Фото: Valerii Tkachenko / CC BY 2.0

Жителям Киева следует при возможности покинуть город, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что сейчас Киев получает лишь около половины необходимого объема электроэнергии.

По словам мэра, украинская столица столкнулась с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Городу для обеспечения услуг 3,6 миллиона населения требуется 1700 мегаватт электроэнергии, передает Reuters.

При этом впервые за длительное время в Киеве наблюдаются сильные морозы, большая часть города осталась без отопления и столкнулась с огромным дефицитом электроэнергии, отметил Кличко.

Ряд киевлян столкнулись с отключениями централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки. Для помощи Киеву международные партнеры отправили дополнительные генераторы, однако их не хватает.

Накануне первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Введение такого режима необходимо для координации действий всех служб в Киеве.

Политика #Мир
