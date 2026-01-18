НАВЕРХ
Источник прокрастинации нашли в мозге человека

Источник:
BBC Science Focus
МРТ
Фото: © Freepik.com

Ученые из Университета Киото нашли в мозге нейронную цепь, которая мешает людям приступать к решению сложных задач и начинать неприятную работу. Эту цепь назвали «источником прокрастинации» и «тормозом мотивации.

Анализ активности мозга показал, что за отказ от выполнения сложных задач отвечает нейронная цепь между вентральным стриатумом — областью, участвующей в оценке награды и мотивации, — и вентральным паллидумом, приводит BBC Science Focus отчет ученых.

Исследователи выяснили, что когда ситуация воспринимается как стрессовая, вентральный стриатум передает сигнал, который «включает тормоз мотивации» и запускает прокрастинацию, мешая человеку приступать к решению задачи.

По мнению ученых, этот механизм играет сложную регуляторную роль, которая была заложена в мозг в процессе эволюции. Возможно, «тормоз мотивации» предостерегает человека от потенциально рискованного или опасного поведения, сказал нейрофизилог Кеничи Амемори, отметив, что его реальное значение еще предстоит установить.



Наука #Психо
