Названы самые красивые новогодние елки России

Победителями всероссийского конкурса на самую красивую новогоднюю елку стали праздничные деревья в Кронштадте, городе Щекино Тульской области и городе Шелковская в Чечне, сообщает пресс-служба Минстроя.

Всего в конкурсе участвовали 215 заявок из 69 регионов России. За победителя в номинации елок крупных городов (дерево в Кронштадте) было подано 268 тысяч голосов. Второе и третье места в номинации заняли Тула и Тюмень.

В средних городах тройка лидеров — Щекино (Тульской области), Альметьевск и Нижнекамск из Татарстана. В малых населенных пунктах — Шелковская, Спасск-Дальний из Приморья и село Седельниково Омской области.

Самой оригинальной новогодней елкой России признали праздничное дерево в крымском Судаке. В специальной номинации «Елка России. Память поколений» победило дерево в городе Майский Кабардино-Балкарской Республики.