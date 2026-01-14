НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело о смерти младенцев в Кузбассе забрал центральный аппарат СК

Источник:
Sibnet.ru
329 1

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке в центральный аппарат, сообщило ведомство.

Бастрыкин поручил привлечь к расследованию опытных следователей, экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также дать правовую оценку информации в СМИ и соцсетях о случаях травмирования и смерти детей в этом роддоме, которые случались ранее.

Первое сообщение о массовой смерти младенцев в роддоме №1 опубликовал NGS42 вечером 12 января. 13 января подтвердилась гибель девяти малышей. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) и халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ).

По данным Минздрава Кузбасса, все умершие дети родились в тяжелом состоянии и с внутриутробной инфекцией.

Еще по теме
Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке
Мизулина присоединилась к критике министра после трагедии с младенцами
Сразу девять: почему в кузбасском роддоме умирают младенцы
Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за новогодние праздники
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Кузбасс
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп пригрозил премьеру Гренландии за желание остаться в Дании
Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке
Гудкова оштрафовали за пародию «Я узкий» на Shaman’a
Трамп показал средний палец толпе
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Самое обсуждаемое
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
34
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
19
Мелони заявила, что пришло время говорить с Россией