Дело о смерти младенцев в Кузбассе забрал центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке в центральный аппарат, сообщило ведомство.

Бастрыкин поручил привлечь к расследованию опытных следователей, экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также дать правовую оценку информации в СМИ и соцсетях о случаях травмирования и смерти детей в этом роддоме, которые случались ранее.

Первое сообщение о массовой смерти младенцев в роддоме №1 опубликовал NGS42 вечером 12 января. 13 января подтвердилась гибель девяти малышей. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) и халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ).

По данным Минздрава Кузбасса, все умершие дети родились в тяжелом состоянии и с внутриутробной инфекцией.