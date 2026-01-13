Найден самый простой способ повысить эффективность мозга

Стабильное воздействие дневного света заметно улучшает когнитивные функции в повседневной жизни, выяснили нейробиологи из Манчестерского университета. Результаты исследования опубликованы журналом Communications Psychology.

Участников эксперимента попросили носить датчики, фиксирующие уровень и продолжительность светового воздействия. При этом испытуемые регулярно выполняли когнитивные задания с помощью специального приложения для смартфона.

Сопоставив режим освещения с показателями внимания, сонливости и скорости реакции, ученые выяснили, что при более ярком свете участники лучше концентрировались и реагировали на стимулы на 7-10 % быстрее, чем в условиях приглушенного освещения.

При этом ни время суток, ни длительность бодрствования сами по себе не оказывали существенного влияния на когнитивные показатели — решающим фактором при решении интеллектуальных задач оставалось именно освещение.

Исследователи предполагают, что такой эффект связан с работой особых клеток сетчатки глаза — так называемой системы ipRGC, которая участвует в регуляции циркадных ритмов, уровня бодрствования и внимания.