Угольным компаниям в Кузбассе станет еще хуже

Наступивший 2026 год станет для угольных компаний Кемеровской области еще более сложным, чем 2025-й, из-за затяжного кризиса, заявил председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

«В угольной отрасли происходит управляемое сжатие, причиной которого стал затяжной кризис. Небольшим предприятиям особенно трудно переживать этот "идеальный шторм", так как они имеют куда меньший запас прочности. И 2026 год ожидается еще более сложным, чем уходящий», — сказал Панов ТАСС.

По словам председателя правительства, сейчас в Кузбассе в красной зоне находятся 32 угольных предприятия, 19 из них приостановлены.

В долгосрочной перспективе власти региона ожидают роста потребления угля в мире в связи с постоянным ростом энергопотребления, а также с прогнозируемым подъемом в металлургической отрасли.

Бюджет Кемеровской области за последние два года недополучил более 90 миллиардов рублей собственных доходов в связи с кризисом в угольной отрасли. По прогнозу на 2026 год ожидается снижение доходной части еще почти на 40 миллиардов рублей.