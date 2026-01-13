НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Угольным компаниям в Кузбассе станет еще хуже

Источник:
ТАСС
461 4
Угольный разрез. Добыча угля
Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

Наступивший 2026 год станет для угольных компаний Кемеровской области еще более сложным, чем 2025-й, из-за затяжного кризиса, заявил председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

«В угольной отрасли происходит управляемое сжатие, причиной которого стал затяжной кризис. Небольшим предприятиям особенно трудно переживать этот "идеальный шторм", так как они имеют куда меньший запас прочности. И 2026 год ожидается еще более сложным, чем уходящий», — сказал Панов ТАСС.

По словам председателя правительства, сейчас в Кузбассе в красной зоне находятся 32 угольных предприятия, 19 из них приостановлены.

В долгосрочной перспективе власти региона ожидают роста потребления угля в мире в связи с постоянным ростом энергопотребления, а также с прогнозируемым подъемом в металлургической отрасли.

Бюджет Кемеровской области за последние два года недополучил более 90 миллиардов рублей собственных доходов в связи с кризисом в угольной отрасли. По прогнозу на 2026 год ожидается снижение доходной части еще почти на 40 миллиардов рублей.

Еще по теме
Дерипаска дал прогноз на 2026 год
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Какая страна больше всего зависит от природных ресурсов
США атаковали российский нефтяной танкер
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Uynachalnica

Героя уже за похищение присвоили?

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.

Egorka72

Ещё один "похититель"😄И главное, сразу отмазку приготовил....

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно