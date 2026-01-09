Мелони заявила, что пришло время говорить с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пришло время Европе говорить с Россией, поддержав позицию вице-премьера и главы партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Сальвини, как и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — цитирует ТАСС Мелони.

Но, по ее словам, пока не понятно, кто должен это делать. «Голосов слишком много», — пояснила она.

«Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — добавила премьер-министр Италии.

При этом она считает, что пока не сложились условия для возвращения России в формат «Большой семерки», но не исключила это в будущем.

«Надо смотреть, когда будет достигнут мир и на каких условиях он будет достигнут», — заключила Мелони.