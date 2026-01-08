Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными

Выигравшие джекпот «Новогоднего миллиарда» трое счастливчиков пока не обратились за выплатой, сообщила пресс-служба «Столото».

Известно, что выигрышные билеты купили в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. По правилам, каждый победитель новогодней лотереи получит одинаковые доли джекпота — по 333 333 333 рублей.

Также за выплатой пока не обратился человек, выигравший 100 миллионов рублей. В целом на 8 января только десять из 102 победителей, которые стали обладателями призов от 1 миллиона рублей, оформили свои выигрыши.

По статистике, больше половины оформлений выигрышей происходит в первый месяц после розыгрыша. Так, за январь 2025 года выигрыш забрали 58 из 90 победителей новогодней лотереи. Человек может обратиться за выигрышем в течение трех с половиной лет.

«Новогодний миллиард» в 2026 году впервые в истории разделили между тремя победителями. Всего в рамках новогодней лотереи «Русское лото» был разыгран рекордный призовой фонд в размере 4 247 063 723 рублей.