НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными

Источник:
Sibnet.ru
357 0
Лотерея Новогодний миллиард Русское лото 2026
Фото: © Sibnet.ru

Выигравшие джекпот «Новогоднего миллиарда» трое счастливчиков пока не обратились за выплатой, сообщила пресс-служба «Столото».

Известно, что выигрышные билеты купили в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. По правилам, каждый победитель новогодней лотереи получит одинаковые доли джекпота — по 333 333 333 рублей.

Также за выплатой пока не обратился человек, выигравший 100 миллионов рублей. В целом на 8 января только десять из 102 победителей, которые стали обладателями призов от 1 миллиона рублей, оформили свои выигрыши.

По статистике, больше половины оформлений выигрышей происходит в первый месяц после розыгрыша. Так, за январь 2025 года выигрыш забрали 58 из 90 победителей новогодней лотереи. Человек может обратиться за выигрышем в течение трех с половиной лет.

«Новогодний миллиард» в 2026 году впервые в истории разделили между тремя победителями. Всего в рамках новогодней лотереи «Русское лото» был разыгран рекордный призовой фонд в размере 4 247 063 723 рублей.

Еще по теме
Омич слепил снеговика размером с песчинку. ФОТО
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Число пожизненных приговоров в РФ достигло максимума за 20 лет
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат
США атаковали российский нефтяной танкер
Обсуждение (0)
Картина дня
США атаковали российский нефтяной танкер
Сумма алиментов на детей резко вырастет
Российские военные получили спецпатроны против дронов
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

qseft

Любит народ свою власть и она ему платит тем-же,кому иноагента,кому штраф а кого в тюрьму...

paramedic

Что за блондинка у вас заголовки пишет?Так атаковали, захватили или задержали танкер?Это разные понятия...

Uynachalnica

Это че пернсионеры еще налогами не охвачены? Непорядок!

Uynachalnica

«Урод, гнать всех поганой метлой, козел» - а могла бы на Путина сослаться: "В программе «Итоги года с...