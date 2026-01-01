Гренландия согласилась на ввод американских войск

Гренландия согласна на ввод дополнительных войск США, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что они открыты к обсуждению вопроса о размещении дополнительных американских войск. С этим нет проблем, соответствующие соглашения существуют», — сказал Рютте в интервью телеканалу CNN.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США, объясняя это соображениями национальной безопасности. Сначала он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. При этом заместитель главы администрации США Стивен Миллер выразил сомнения в том, что у Дании вообще есть законные права на Гренландию.