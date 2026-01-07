Раскрыты планы по развертыванию британских войск на Украине

Британские войска будут принимать участие в сдерживающих операциях и строительстве военных хабов на территории Украины, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

При этом он уточнил, что развертывание британских сил произойдет только после прекращения огня. Кроме этого, для отправки войск на Украину официальному Лондону предстоит разработать соответствующий юридический механизм.

В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих», по итогам которой лидеры подписали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. При этом в документ не вошли конкретные обязательства стран.

Великобритания, Франция и партнеры по коалиции договорились участвовать в мониторинге и проверке соблюдения прекращения огня под руководством США. Кроме того, стороны будут поддерживать долгосрочное обеспечение Украины вооружениями.