Кадыров назначил сына вице‑премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летного сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Ахмат, по словам главы Чечни, обладает «значительным управленческим опытом» и зарекомендовал себя как ответственный и эффективный руководитель. Он уже внес весомый вклад в развитие социально-экономических направлений республики.

Ахмат — старший сын Рамзана Кадырова. С 2022 года он занимал должность советника главы Чеченской Республики, был председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В мае 2024 года назначен министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

Аналогичную должность получил 38-летний министр печати Ахмед Дудаева.