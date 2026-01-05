НАВЕРХ
Следователи вынесли вердикт версии о побеге семьи Усольцевых

Источник:
Sibnet.ru
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Фото: © КГКУ «Спасатель»

Версия о побеге семьи Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае в сентябре 2025 года, не нашла подтверждения, сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.

«Семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, то могла спокойно это сделать. Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было», — сказала Сырымбетова в интервью ТАСС.

У Усольцевых не было запрета на выезд за границу. У них дома нашли просроченные заграничные паспорта со штампами, а также паспорта граждан РФ. С заявлениями о получении новых загранпаспортов они не обращались.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в пеший поход к скале Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края 28 сентября 2025 года. С тех пор о них ничего неизвестно. В соцсетях выдвигали версию, что Усольцевы сбежали за границу либо из-за долгов, либо с секретными сведениями из закрытого города Железногорска, где жили.

