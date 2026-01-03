НАВЕРХ
Володин рассказал об увеличении социальных выплат с января

Sibnet.ru
Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос более чем на 20% и составил 27 093 рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это поспособствует увеличению заработных плат для около 4,5 млн человек. Уточняется, что в федеральном бюджете на 2026 - 2028 годы для этого заложены средства.

С января также вырос до 18 939 рублей прожиточный минимум. В 2026 году на 7,6% проиндексировали страховые пенсии по инвалидности, старости, а также по потере кормильца.

Володин добавил, что территориальные органы СФР смогут производить региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают величины прожиточного минимума в регионе.

Обсуждение (2)
