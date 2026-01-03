Володин рассказал об увеличении социальных выплат с января

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос более чем
на 20% и составил 27 093 рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это поспособствует увеличению заработных плат
для около 4,5 млн человек. Уточняется, что в федеральном бюджете на 2026 - 2028
годы для этого заложены средства.
С января также вырос до 18 939 рублей прожиточный минимум. В
2026 году на 7,6% проиндексировали страховые пенсии по инвалидности, старости,
а также по потере кормильца.
Володин добавил, что территориальные органы СФР смогут
производить региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам,
доходы которых не достигают величины прожиточного минимума в регионе.